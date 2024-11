PlayStation Portal z oczekiwaną funkcją. Nowa aktualizacja oprogramowania

Sony wyszczególniło funkcje dostępne podczas bety:

Streamowanie wybranych gier PS5 z katalogu gier PlayStation Plus

Ponad 120 gier na PS5 z katalogu gier PS Plus, w tym Dave the Diver, Ghost of Tsushima, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise oraz Ratchet & Clank: Rift Apart, będą dostępne w PS Portal za pośrednictwem strumieniowania w chmurze

Strumieniowanie do 1080p/60fps

Funkcje kontrolera bezprzewodowego DualSense, w tym haptyczne sprzężenie zwrotne, adaptacyjne triggery, głośniki, touchpad (emulowany na ekranie dotykowym PS Portal) i czujnik ruchu

Przechowywanie w chmurze PlayStation Plus – zapisane dane i postępy w grze mogą być przechowywane do 100 GB i będą automatycznie synchronizowane z konsolą PS5, ułatwiając płynne przełączanie między rozgrywką lokalną i strumieniową oraz między wieloma urządzeniami.

Aby uzyskać dostęp do wersji beta streamingu w chmurze na PlayStation Portal, należy posiadać konto PSN, aktywne członkostwo PS Plus Premium, dostęp do szerokopasmowego internetu Wi-Fi o minimalnych prędkościach: wysyłania i pobierania wynosząca 5 Mb/s, 7 Mb/s dla rozdzielczości 720p i 13 Mb/s dla rozdzielczości 1080p. Funkcja „Cloud Streaming (Beta)” znajduje się w ustawieniach urządzenia. Aktualizacja oprogramowania wprowadza również ulepszenia w zakresie audio. Więcej szczegółów dostępnych jest w tym miejscu.