Pod koniec listopada poznaliśmy grudniowy zestaw gier w PlayStation Plus Essential . Produkcje są już dostępne, a wśród nich znajduje się między innymi najlepsza gra 2021 roku, It Takes Two. Abonenci mogą wzbogacić swoje biblioteki jeszcze o dwa pozostałe tytuły.

Wspomniane It Takes Two niewątpliwie jest największą gwiazdą grudniowej oferty PS Plus. Wielokrotnie nagradzana produkcja spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i krytyków. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: It Takes Two - recenzja nowej gry twórców A Way Out. Ponadto subskrybenci PlayStation Plus otrzymali taktyczne RPG Aliens: Dark Descent oraz MMO zatytułowane Temtem.

PlayStation Plus na grudzień 2024