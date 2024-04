PS Plus Extra i Premium na kwiecień 2024. Dwie gry na premierę i hit 2023 roku

Sony ujawniło pełną listę gier w kwietniowej ofercie PlayStation Plus Extra i Premium. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w tym miesiącu abonenci wspomnianej usługi będą mieli okazję zapoznać się z jednym z największych hitów 2023 roku, czyli Dave the Diver . Subskrybenci japońskiej firmy otrzymają również w dniu premiery dostęp do Tales of Kenzera: ZAU – wydawanej przez EA Originals metroidvanii. Fanów LEGO z pewnością ucieszą LEGO Marvel's Avengers oraz The LEGO Ninjago Movie Video Game , a miłośnicy gier taktycznych powinni zainteresować się Miasma Chronicles .

Zgodnie z tradycją Sony wzbogaci także bibliotekę klasycznych gier oferowanych w ramach PlayStation Plus Premium. Tym razem będą to jednak jedynie trzy gry, w tym m.in. Alone in the Dark: The New Nightmare oraz Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire. Pełną ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na kwiecień 2024 znajdziecie poniżej.

PlayStation Plus Extra – oferta na kwiecień 2024

Animal Well (PS5)

(PS5) Construction Simulator (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Dave the Diver (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Deliver Us Mars (PS4/PS5)

(PS4/PS5) LEGO Marvel's Avengers (PS4)

(PS4) Miasma Chronicles (PS5)

(PS5) Nour: Play with Your Food (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Oddballers (PS4)

(PS4) Raji: An Ancient Epic (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Stray Blade (PS5)

(PS5) Tales of Kenzera: ZAU (PS5)

(PS5) The Crew 2 (PS4)

(PS4) The LEGO Ninjago Movie Video Game (PS4)

PlayStation Plus Premium – oferta na kwiecień 2024