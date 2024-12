PlayStation Plus Extra i Premium na grudzień już dostępne. W ofercie 15 gier

Posiadacze subskrypcji PlayStation Plus Extra i Premium mogą też cieszyć się Sonic Frontiers czy Rabbids: Party of Legends. W ramach grudniowych nowości w PS Plus Premium pojawiło się natomiast Sly 2: Band of Thieves, Sly 3: Honor Among Thieves, Jak and Daxter: The Precursor Legacy oraz Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge.

PlayStation Plus Extra i Premium – grudzień 2024

PlayStation Plus Premium – grudzień 2024

Przy okazji przypominamy, że wystartowała już zimowa wyprzedaż w PlayStation Store. Z okazji mogą obecnie korzystać posiadacze abonamentu PlayStation Plus.