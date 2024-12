Zimowa wyprzedaż w PlayStation Store. Z okazji mogą już korzystać użytkownicy PlayStation Plus

Wystartowała już zimowa wyprzedaż w PlayStation Store. Posiadacze PlayStation Plus mogą skorzystać z oferty, zanim zostanie ona udostępniona dla wszystkich użytkowników PlayStation. W ramach promocji wybrane gry zostały przecenione nawet o 60%.

Gry na PS5 i PS4 taniej z okazji zimowej wyprzedaży

Wczesny dostęp do wybranych tytułów dla członków PS Plus potrwa do 19 grudnia. To doskonała okazja, aby uzupełnić swoją bibliotekę gier przed świętami. Poniżej przedstawiamy listę wybranych gier dostępnych w promocyjnych cenach.