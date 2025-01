PlayStation Plus doczeka się zmian. Abonenci będą otrzymywać mniej gier na PS4

Dzisiaj poznaliśmy ofertę PlayStation Plus na luty. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji, które powinny zainteresować abonentów firmy Sony. Japońska korporacja przygotowuje bowiem swoich klientów na nadchodzące zmiany we wspomnianej usłudze.

Nadchodzą zmiany w PlayStation Plus. W przyszłości w ofercie będzie pojawiać się mniej gier na PlayStation 4

Zgodnie z przekazanymi informacjami abonenci PlayStation Plus będą w przyszłości otrzymywać więcej gier na PlayStation 5. Sony zapowiedziało bowiem, że od stycznia 2026 roku w ofercie wspomnianej usługi produkcje stworzone z myślą o PlayStation 4 będą się znacznie rzadziej. Decyzja wynika z faktu, że duża część subskrybentów korzysta z konsoli 9. generacji japońskiej firmy.