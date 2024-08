PlayStation 5 z kolejnym exclusivem od Xboxa. Konsola Sony zyska jedną z największych marek Microsoftu

Microsoft chce rozbudowywać ofertę swoich gier na konsolach PlayStation. Po wielkim sukcesie Sea of Thieves liczą, że również kolejne tytuły przyciągnąć nową grupę graczy do ich tytułu. Tym razem mowa o prawdziwym hicie z Xboxa, czyli ścigałce Forza Horizon 5. Do sieci trafiły doniesienia, że port samochodówki na PlayStation 5 znajduje się już w produkcji, a ogłoszenia możemy spodziewać się już na Gamescomie.

Forza Horizon 5 zmierza na PlayStation 5?

Kilku niezależnych od siebie leakerów potwierdziło tę informację, w tym NateDrake, shinobi602 oraz eXtas1s, który wcześniej celnie wytypował pojawienie się Call of Duty: Modern Warfare 3 i Crash Bandicoot N.Sane Trilogy w Xbox Game Pass. Teraz wszyscy twierdzą, że Microsoft szykuje się do wejścia z Forzą Horizon 5 na nową konsolę.