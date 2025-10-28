Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation 2 świętuje 25-lecie. Oto lista 20 najlepiej sprzedających się gier w USA

Patrycja Pietrowska
2025/10/28 15:00
0
0

Kultowa PS2 kończy 25 lat.

W tym tygodnia konsola PlayStation 2 obchodziła dwudziestą piątą rocznicę swojego debiutu. Przez cały swój cykl życia konsola osiągnęła imponującą sprzedaż globalną na poziomie 160 milionów egzemplarzy, co zapewnia jej miano najlepiej sprzedającej się konsoli w dziejach. Ogromna liczba tysięcy wydanych tytułów sprawiła, że PS2 do dziś może pochwalić się jedną z najbogatszych bibliotek gier konsolowych.

PlayStation 2
PlayStation 2

Z okazji jubileuszu 25-lecia, Mat Piscatella z Circana udostępnił zestaw interesujących statystyk dotyczących PS2. Wśród ujawnionych informacji, oprócz danych sprzedażowych gier, znalazły się także szczegóły dotyczące akcesoriów. Najczęściej kupowanym dodatkiem do konsoli okazała się karta pamięci 8 MB. Jej wskaźnik zakup w stosunku do liczby konsol, wyniósł imponujące 61%. Łącznie w Stanach Zjednoczonych sprzedano 147 milionów akcesoriów przeznaczonych dla PS2.

GramTV przedstawia:

Piscatella opublikował również pełny ranking dwudziestu najlepiej sprzedających się gier wszech czasów na PlayStation 2 w USA, obejmujący dane zebrane między styczniem 1999 roku a wrześniem 2025 roku, mierzone na podstawie sprzedaży jednostkowej. Zgodnie z oczekiwaniami, listę najlepiej sprzedających się gier zdominowały produkcje z serii Grand Theft Auto.

20 najlepiej sprzedających się gier na PS2 w USA (styczeń 1999 – wrzesień 2025)

  1. Grand Theft Auto: San Andreas
  2. Grand Theft Auto: Vice City
  3. Grand Theft Auto III
  4. Guitar Hero III: Legends of Rock
  5. Gran Turismo 3: A-Spec
  6. Madden NFL 2005
  7. Guitar Hero II
  8. Madden NFL 2004
  9. Kingdom Hearts
  10. Madden NFL 2006
  11. Madden NFL 2007
  12. Jampack Series: PlayStation 2
  13. Madden NFL 2003
  14. Need for Speed: Underground
  15. Star Wars: Battlefront II
  16. Midnight Club 3: DUB Edition
  17. Final Fantasy X
  18. Gran Turismo 4: The Real Driving Simulator
  19. God of War
  20. Medal of Honor: Frontline
Źródło:https://kotaku.com/best-selling-ps2-games-madden-gta-guitar-hero-25-year-anniversary-2000639307

Tagi:

News
sprzedaż gier
statystyki
PlayStation
sprzedaż
USA
playstation 2
rocznica
PS2
jubileusz
Circana
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112