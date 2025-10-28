PlayStation 2 świętuje 25-lecie. Oto lista 20 najlepiej sprzedających się gier w USA

Kultowa PS2 kończy 25 lat.

W tym tygodnia konsola PlayStation 2 obchodziła dwudziestą piątą rocznicę swojego debiutu. Przez cały swój cykl życia konsola osiągnęła imponującą sprzedaż globalną na poziomie 160 milionów egzemplarzy, co zapewnia jej miano najlepiej sprzedającej się konsoli w dziejach. Ogromna liczba tysięcy wydanych tytułów sprawiła, że PS2 do dziś może pochwalić się jedną z najbogatszych bibliotek gier konsolowych.

Z okazji jubileuszu 25-lecia, Mat Piscatella z Circana udostępnił zestaw interesujących statystyk dotyczących PS2. Wśród ujawnionych informacji, oprócz danych sprzedażowych gier, znalazły się także szczegóły dotyczące akcesoriów. Najczęściej kupowanym dodatkiem do konsoli okazała się karta pamięci 8 MB. Jej wskaźnik zakup w stosunku do liczby konsol, wyniósł imponujące 61%. Łącznie w Stanach Zjednoczonych sprzedano 147 milionów akcesoriów przeznaczonych dla PS2.

Piscatella opublikował również pełny ranking dwudziestu najlepiej sprzedających się gier wszech czasów na PlayStation 2 w USA, obejmujący dane zebrane między styczniem 1999 roku a wrześniem 2025 roku, mierzone na podstawie sprzedaży jednostkowej. Zgodnie z oczekiwaniami, listę najlepiej sprzedających się gier zdominowały produkcje z serii Grand Theft Auto. 20 najlepiej sprzedających się gier na PS2 w USA (styczeń 1999 – wrzesień 2025) Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: Vice City Grand Theft Auto III Guitar Hero III: Legends of Rock Gran Turismo 3: A-Spec Madden NFL 2005 Guitar Hero II Madden NFL 2004 Kingdom Hearts Madden NFL 2006 Madden NFL 2007 Jampack Series: PlayStation 2 Madden NFL 2003 Need for Speed: Underground Star Wars: Battlefront II Midnight Club 3: DUB Edition Final Fantasy X Gran Turismo 4: The Real Driving Simulator God of War Medal of Honor: Frontline

