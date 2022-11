Messi został ambasadorem gry PUBG Mobile. Konkurs dla polskich kibiców

Polscy gracze będą mogli dodatkowo skorzystać na kolaboracji z Argentyńczykiem. Właśnie ruszył konkurs, w ramach którego autorzy najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie „co łączy PUBGM i futbol?” będą mogli wygrać atrakcyjne nagrody – iPhone 14 Pro dla zwycięzcy i dw zestawy słuchawek Logitech G Pro X Lightspeed dla 2 i 3 miejsca. Oprócz tych rzeczowych możliwość zmierzenia się w wirtualnym świecie z popularnym YouTuberem Dizowskyym oraz udział w specjalnym sportowym evencie. Wspólna gra trójki „konkursowiczów” z Dizowskyym będzie transmitowana na jego kanale.

Uczestnicy walczący o nagrody mają dowolność formy – mogą przygotować odpowiedź pisemną, załączyć film, grafikę lub zdjęcie. Liczy się niesztampowe podejście do tematu i to, żeby ze swoją odpowiedzią trafić w dziesiątkę. Zgłoszenia zbierane są na stronie www.futbolowepubgm.pl, a sama gra jest darmowa do pobrania ze sklepów App Store i Google Play.