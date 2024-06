Nowy tryb zawitał do Alan Wake 2. Z tej okazji twórcy zorganizowali specjalny konkurs

Alan Wake 2 z trybem fotograficznym. Remedy przygotowało konkurs z atrakcyjną nagrodą główną

Do wszystkich graczy Alan Wake 2 trafiła już aktualizacja wprowadzająca tryb fotograficzny. Z tej okazji deweloperzy odpowiedzialni za tytuł postanowili zorganizować specjalny konkurs. Udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani, którzy ukończyli 18 rok życia, w dniach od 17 czerwca do 8 lipca 2024 roku. Zadaniem konkursowym jest natomiast wykonanie najlepszego ujęcia przy pomocy wspomnianego trybu, oraz udostępnienie swojego dzieła na platformie X (dawny Twitter) lub na Instagramie – należy pamiętać, aby dodać hashtag #AW2Photography.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Remedy po 8 lipca 2024 roku. Zespół przewidział nagrody dla trzech najlepszych zrzutów ekranu wykonanych w trybie fotograficznym. Za pierwsze miejsce można zgarnąć kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090. Laureat drugiego miejsca może liczyć na bluzę Makia x Alan Wake Cultist oraz album The Art and Making of Control. Ostatni na podium otrzyma natomiast termos Airam x Alan Wake oraz kubek Oh Deer Diner. Regulamin konkursu dostępny jest pod tym adresem.