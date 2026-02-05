„Pixel art? Mam wrażenie, że jestem w nim słaby”. Twórca Stardew Valley wciąż nazywa siebie amatorem

Mimo ogromnego sukcesu, jakim bez wątpienia jest niemal 50 milionów sprzedanych egzemplarzy gry Stardew Valley, jej twórca nie uważa się za spełnionego ani w pełni profesjonalnego dewelopera. Eric Barone, znany pod pseudonimem ConcernedApe, w rozmowie z IGN otwarcie przyznaje, że mimo kilkunastu lat pracy nad jedną z najpopularniejszych gier niezależnych w historii, nadal czuje się amatorem.

Autor jednej z najpopularniejszych gier indie nie uważa się za eksperta

Barone podkreśla, że takie nastawienie towarzyszy mu od początku kariery i nie uległo zmianie wraz z rosnącą skalą projektu. Jak sam stwierdził: „Jestem bardzo amatorskim twórcą. Nadal tak się czuję. Jestem totalnym amatorem”. W jego opinii właśnie dlatego wsparcie dodatkowych deweloperów przy takich obszarach jak lokalizacja czy tryb wieloosobowy okazało się niezwykle pomocne. Jednocześnie zaznacza, że sam proces tworzenia gier wciąż ma u niego charakter improwizowany i daleki od korporacyjnych standardów.