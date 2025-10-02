Zaloguj się lub Zarejestruj

Piraci z Karaibów 6 - Johnny Depp? Margot Robbie? A może oboje?

Jakub Piwoński
2025/10/02 08:30
Producent serii właśnie dał ważną aktualizację odnośnie nowego filmu.

Fani od miesięcy czekają na konkrety w sprawie kultowej serii filmów przygodowych. Podczas konferencji TheWrap’s TheGrill 2025 producent Jerry Bruckheimer potwierdził, że szósta część serii Piraci z Karaibów wciąż jest w planach. – Pracujemy nad scenariuszem. Jeśli nie będziemy mieli go na papierze, nie trafi na ekran – podkreślił.

Piraci z Karaibów 6 – kto zagra główną rolę?

Disney rozwijał wcześniej dwa różne projekty Piratów 6, jednak przetrwał tylko jeden. Co ciekawe, Bruckheimer ujawnił, że Margot Robbie wciąż pozostaje związana z marką, mimo że jej solowy spin-off został odłożony na półkę. Nad scenariuszem pracowali już m.in. Ted Elliott (współautor oryginalnych filmów) oraz Jeff Nathanson (The Young Woman and the Sea).

W ostatnich miesiącach Bruckheimer przyznał także, że Johnny Depp jest otwarty na powrót do roli Jacka Sparrowa – o ile spodoba mu się nowy scenariusz. Nie jest więc wykluczone, że w szóstej odsłonie zobaczymy nie tylko nowych bohaterów, ale i dawnych ulubieńców, takich jak Depp czy Orlando Bloom. A warto dodać, że przez długi czas powrót Deppa do serii był prawie niemożliwy, za sprawą procesu z byłą żoną.

Przypomnijmy, że ostatni film z serii – Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara – trafił do kin w 2017 roku. Przez długie lata nie było pewne w jakim kształcie seria powróci i czy w ogóle to zrobi. Teraz jest to coraz bardziej możliwe.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/1/margot-robbie-johnny-depp-to-lead-next-pirates-of-the-caribbean

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 09:15

Depp jest aktorem kompletnym, że tak powiem.

Trudno w to uwierzyć, ale zaczynał w Koszmar z ulicy Wiązów, potem było już lepiej:

  • Pluton, 
  • Nożycoręki, 
  • Freddy Kruger, 
  • Co gryzie Gilberta (btw. genialna rola DiCaprio - byłem przekonany, że wzięli do roli prawdziwego autystyka),
  • De Marco, 
  • Truposz - motyw z "kurą" na głowie - świetne,
  • Las Vegas Parano (z del Toro!) - film must-see dla wszystkich luzaków :-) co lubieją wypić i nie tylko, 
  • Jeździec bez głowy
  • Czekolada
  • Sekretne okno (!)
  • oczywiście - Piraci
  • Fantastyczne zwierzęta (stracone przez wredną żonę!)
  • Orient Ekspress

Każda z ról inna. Każda do zapamiętania.

Moim zdaniem Depp ma unikalną zdolność do mrugania oczkiem do widza: "świetnie się bawię, a ty?"




