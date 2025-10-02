Piraci z Karaibów 6 - Johnny Depp? Margot Robbie? A może oboje?

Fani od miesięcy czekają na konkrety w sprawie kultowej serii filmów przygodowych. Podczas konferencji TheWrap’s TheGrill 2025 producent Jerry Bruckheimer potwierdził, że szósta część serii Piraci z Karaibów wciąż jest w planach. – Pracujemy nad scenariuszem. Jeśli nie będziemy mieli go na papierze, nie trafi na ekran – podkreślił.

Piraci z Karaibów 6 – kto zagra główną rolę?

Disney rozwijał wcześniej dwa różne projekty Piratów 6, jednak przetrwał tylko jeden. Co ciekawe, Bruckheimer ujawnił, że Margot Robbie wciąż pozostaje związana z marką, mimo że jej solowy spin-off został odłożony na półkę. Nad scenariuszem pracowali już m.in. Ted Elliott (współautor oryginalnych filmów) oraz Jeff Nathanson (The Young Woman and the Sea).