Pinball M dostanie ciekawy crossover. Graczy czeka rzeź piłą łańcuchową na brutalnym stole

Twórcy gier niejednokrotnie decydują się na różne formy współpracy z innymi IP. Takie działanie nie tylko urozmaica rozgrywkę, ale może też zachęcić nowe osoby do sprawdzenia danego tytułu. Tym razem zapowiedziany został ciekawy crossover, który trafi do gry Pinball M.

Pinball M i Teksańska masakra piłą mechaniczną

Pinball M to inspirowany horrorami tytuł dla „nieustraszonych graczy”. W ramach produkcji zainteresowani mogą grać na mrocznych i krwawych stołach, które nawiązują do różnych, kultowych marek – The Thing, Duke Nukem czy System Shock. Tym razem twórcy postawili na film Teksańska masakra piłą mechaniczną.

W ramach współpracy w Pinball M pojawi się nowy, brutalny stół. Gracze wcielą się w postać Leatherface’a i wezmą udział w rzezi piłą łańcuchową w autobusie. W ramach rozgrywki będzie można uruchomić tryb szaleństwa, aby zdobyć więcej punktów. Crossover zadebiutuje 6 czerwca 2024 roku.