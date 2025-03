Piła dostanie drugą szansę? Usunięto premierę filmu, ale „gra nigdy się nie kończy”

Lionsgate oficjalnie potwierdziło, że jedenasta odsłona Piły nie trafi do kin w najbliższym czasie.

Piła 11 została szybko zapowiedziana po premierze dziesiątej części, która okazała się kinowym hitem. Ostatnio poznaliśmy kulisy opóźnień realizacji filmu, które spowodowane są kłótniami między producentami. Spowodowało to, że właściwie prace nad nową produkcją jeszcze nie ruszyły i są małe szanse, aby film powstał w najbliższych latach. Również Lionsgate nie zamierza dłużej czekać i oficjalnie usunęło Piłę 11 ze swojego kalendarza premier. Film został zastąpiony innym horrorem.

Piła 11 – film oficjalnie stracił swoją datę premiery

Jedenasta odsłona Piły miała trafić do kin 26 września bieżącego roku. Ten termin został przejęty przez The Strangers: Chapter 2. Pierwsza część zadebiutowała w maju ubiegłego roku i zarobiła globalnie 48 mln dolarów. Będzie to środkowa część z planowanej trylogii.