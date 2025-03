Piła 11 skasowana. To koniec słynnej serii horrorów?

Wydana w 2023 roku Piła X stała się sporym hitem, która zarobiła na całym świecie ponad 125 milionów dolarów przy budżecie produkcyjnym wynoszącym zaledwie 13 mln dolarów. Nic więc dziwnego, że niedługo później Lionsgate oficjalnie zamówiło kolejną, jedenastą już część cyklu. Premiery mieliśmy doczekać się pod koniec września ubiegłego roku, ale debiut przeniesiono na 2025 rok. Teraz serwis Bloody Disgusting poinformował, że do realizacji Piły 11 może nigdy nie dojść, a co gorsza, może to oznaczać również koniec kultowej serii.

Piła 11 nie powstanie?

Piła to jedna z najpopularniejszych horrorowych serii, która po dziesięciu filmach może pochwalić się zarobieniem ponad miliarda dolarów w kinach. Jedno ze źródeł portalu twierdzi, że od prawie roku film pozostaje w zawieszeniu.