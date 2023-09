Piła X – recenzja filmu. W końcu chce się zagrać w tę grę

W przyszłym roku pierwsza Piła będzie obchodzić swoje dwudziestolecie. Przez ten czas seria przeszła bardzo długą drogę, od niskobudżetowego filmu, który zaskakuje pomysłem i zakończeniem, przez kiepskiej jakości gore, po spin-offowy eksperyment w postaci mało udanej Spirali. Ciężko było więc oczekiwać, aby Piła X nagle zmieniła serię, wprowadzając do niej nową jakość. A jednak! Najnowszy film Kevina Greuterta jest dobrze przemyślany, wyważony i po prostu wciągający. Zamiast coraz to bardziej wymyślnych pułapek, otrzymujemy ciekawą historię z dobrze zarysowanymi postaciami, czyli coś, czego w tej serii nie widzieliśmy od drugiej odsłony. Podczas seansu aż chce się zakrzyknąć, że nareszcie chce się zagrać w tę morderczą grę Jigsawa.

Po dziewięciu częściach ktoś nareszcie wpadł na pomysł, jak należy odświeżyć Piłę, jednocześnie zachowując rodowód serii. I nie wiem co jest bardziej zaskakujące – czy to, że zrobiono to tak dobrze, czy też fakt, że odpowiada za to reżyser dwóch najgorszych odsłon. Piła X podąża zupełnie inną ścieżką, którą przez lata wyznaczyły poprzedniczki. Zamiast rzucać widza w sam środek makabrycznej rzezi, która wkrótce rozegra się w zapomnianej przez świat hali, czy zawilgoconej piwnicy, otrzymujemy na pozór zwykły dramat pewnego starszego mężczyzny. Film długo każe nam czekać na rozpoczęcie się właściwej akcji i krwawej gry przez Jigsawa. Wcześniej rozwija wątek śmiertelnej choroby Kramera, czyniąc z niego zaskakującego protagonistę.

A może raczej antybohatera, którego motywacje do porywania ludzi i zamykania ich w pułapkach, z których ucieczka okupiona jest ogromnym poświęceniem, w końcu ma sens. Twórcy poświęcili sporo czasu, aby Kramer stał się pełnoprawną postacią, a nie enigmatycznym złoczyńcą, którego czyny nie zostały nigdy aż tak klarownie wyjaśnione. I chociaż Jigsaw nadal postępuje bardzo wątpliwie moralnie, wręcz nie do obrony, to mimo wszystko tym razem będziemy kibicować właśnie jemu, a nie jego ofiarom. Zresztą w filmie nie brakuje scen, które mają ukazać tę dobrą stronę Kramera i podkreślić, że jego ofiary nie są przypadkowymi ludźmi, ale złymi osobami bez moralności i jakiejkolwiek etyki.