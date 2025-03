Pierwszy zwiastun nowej polskiej produkcji science fiction. UFO wylądowało w Polsce

Jedną z najciekawszych propozycji Netflixa prosto z polski na najbliższe miesiące będzie komediodramat science fiction zatytułowany Projekt UFO. Za ten czteroodcinkowy miniserial odpowiada Kasper Bajon, autor scenariusza do Wielkiej Wody. Premiery serialu doczekamy się już w kwietniu, a teraz do sieci trafił pierwszy zwiastun, który zapowiada historię w stylu Stevena Spielberga, ale osadzoną w komunistycznej Polsce.

Projekt UFO – pierwszy zwiastun i data premiery polskiego serialu science fiction

Fabuła została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami, w których trzech mężczyzn uwierzyło w to, co niemożliwe oraz trzech kobiet, które uwierzyły w same siebie. Jest to historia polskiego Roswell, której wcześniej nie znaliście.