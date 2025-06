Pierwszy rzut oka na Code Vein 2, czyli tak samo, ale więcej dobra?

W przypadku Code Vein 2 z jednej strony nie zmienia się jedno – to nadal będzie soulslike, w którym kooperacja będzie miała nawet jeszcze większe znaczenie niż do tej pory dzięki większemu wykorzystaniu mocy towarzyszy oraz budowaniu na tej podstawie buildu własnego bohatera. Tym razem jednak nie będziemy Revenantem, a raczej ich łowcą, którego zadaniem jest powstrzymanie kolejnego kataklizmu zwanego Resurgence, któremu to Revenanci próbowali zapobiec.

Dla tych jednak, którzy nie pamiętają fabuły Code Vein to krótka przypomnienie – uniwersum opiera się na relacjach ludzi z Revenantami, czyli osobami zamienionymi w nieumarłych z wampirycznymi micami podczas tzw. The Great Collapse. Z drugiej strony pojawia się grupa Zagubionych, czyli tych, którzy oddali się żądzy krwi i polują ludzi. Główny bohater pierwszej częśći Code Vein wraz ze swoimi towarzyszami poszukiwali odpowiedzi co doprowadziło do The Great Collapse i kto tak naprawdę za tym wszystkim stoi.

Niedawno miałem okazję obejrzeć krótką prezentację tego, co zaoferować ma Code Vein 2 i najlepszym podsumowaniem może być „więcej tego samego i na jeszcze większa skalę”. Bowiem o ile w swojej recenzji dawno temu byłem dość szorstki w ocenie dla samej gry, to koniec końców wspominam ją całkiem dobrze. Być może właśnie dlatego, że akurat w tamtym czasie Bandai Namco mocniej eksplorowało gry w podobnym klimacie do God Eatera czy późniejszego Scarlet Nexus i eksperymentowało z formułą.

Budowanie postaci nadal opiera się połączeniu standardowych ciosów z dodatkowymi mocami specjalnymi pochodzącymi z uzbrojenia, jak również umiejętności powiązanych z Blood Codes (czyli w sumie klasami postaci). Z drugiej strony Code Vein 2 ma oferować dwa nowe typy broni (łącznie siedem w porównaniu do poprzedniej gry) oraz specjalną broń wykorzystywaną w konkretnych momentach fabularnych.

To co jednak można było zauważyć z fragmentów rozgrywki Code Vein 2 to fakt, że tym razem postawiono (a jakże!) na o wiele bardziej otwarty świat oraz eksplorację w poszukiwaniu m.in. lochów. Do tego warto dołożyć również bossów przemierzających ruiny, jak również możliwość podróżowania za pomocą motocykla. Czy czujecie tutaj jakieś nawiązanie do ostatnich hitów? Bo ja zdecydowanie tak.

Do tego nie mogło również zabraknąć informacji o tym, że Code Vein 2 w stosunku do poprzedniej gry ma mieć około 2 razy więcej możliwości personalizacji bohatera, co zapewne fanom również przypadnie do gustu. Tym bardziej, że graficznie również tych kilka dodatkowych szlifów potrafi zaskoczyć pozytywnie.

Podsumowując Code Vein 2 raczej jawi się jako ewolucja w dobrze znanym przez graczy uniwersum. Co prawda na razie brakuje w niej tego delikatnego „pazura”, który miała pierwsza część, ale tutaj daję jeszcze pole do ewentualnych zaskoczeń na pełnym dystansie do premiery w 2026 roku. Jestem również ciekawy jak to wszystko zostanie połączone z pierwszą częścią gry, choć pod tym względem możemy przyjąć za pewnik które zakończenie jest tym optymalnym (to pozytywne).

Tak czy inaczej czekamy, a Code Vein 2 pojawi się na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.