Pierwszy RX 9070 XT ze stopionym kablem

Linia Radeon RX 9000 z założenia używa złącza 8-pinowego i jest to jeden z jej sporych atutów. Pojawiło się jednak kilku partnerów, w tym Sapphire i ASRock, którzy zdecydowali się pójść za trendem, i dodało złącze 12VHPWR, zastępując trzy kable jednym.

Karty Radeon RX 9070 XT, w przeciwieństwie do GeForce RTX 4090 i 5090, nie pobierają 450 ani 575 W. RX 9070 XT jest zaprojektowany do 300 W, przy czym niektóre modele, jak ASRock Taichi, osiągają 330/340 W.

W całej linii produktów pojawiło się niewiele przypadków spalonego kabla, obejmujących karty poniżej serii NVIDIA XX90, co silnie sugeruje, że wyższy pobór mocy był głównym czynnikiem.

Niestety wygląda na to, że jeden z użytkowników Reddita potwierdził, iż jego adapter zasilania RX 9070 XT, który wcześniej zmienił kolor, stopił się.

Inni użytkownicy wyrazili obawy dotyczące użytego zasilacza, który nie ma natywnego okablowania ATX 3.1 dla 16-pinowego złącza.

Zamiast tego opiera się on na trzech 8-pinowych kablach i oficjalnym adapterze dołączonym do karty.