GeForce Experience znika z komputerów. Nvidia wprowadza nową jednolitą aplikację do zarządzania urządzeniami

Firma zapowiedziała, że rezygnuje z GeForce Experience, gdyż nowa aplikacja zaoferuje te same funkcjonalności, ale dzięki bardziej przejrzystemu interfejsowi stanie się bardziej przyjazna użytkownikom. Co ciekawe znajduje się ona obecnie w fazie beta i można ją wypróbować jeszcze przed premierą. Wielu z Was z pewnością ucieszy fakt, że tym razem zrezygnowano z konieczności tworzenia konta i logowania się do niego, co dla wielu było irytujące w przypadku poprzedniego oprogramowania.

Powiedzmy sobie szczerze, nowa aplikacja niczego nie urywa, a jej celem jest raczej zaprowadzenie porządku niż fajerwerki. Dzięki nowej aplikacji gracze otrzymają hub, skupiający w sobie dostęp do większości funkcji, z których korzystają gracze Nvidii. Zaoferuje również zmodyfikowaną i rozbudowaną nakładkę ekranową, wyświetlającą rozmaite informacje o wydajności systemu.

Nadchodzi nowa aplikacja Nvidii, która zastąpi GeForce Experience

Ekran główny aplikacji jest dość prosty i przypomina GeForce Experience, ale umożliwia łatwiejszą nawigację pomiędzy listą zainstalowanych gier, a ustawieniami zaleceniami przez Nvidiię. Dodatkowo w łatwy sposób zaktualizujemy sterownik, dotrzemy do ustawień ShadowPlay i nakładki ekranowej. I o dziwo znajduje się tam łącze do Panelu sterowania Nvidii, który, o dziwo, nadal istnieje, ale jego dni są zdecydowanie policzone, gdyż także jego funkcję przejmie nowa aplikacja.