RTX 5050 od PALIT na testach w Furmark

Została zauważona wersja sterownika OpenGL oznaczona jako 575.89, podczas gdy najnowsza dostępna wersja to 576.80.

RTX 5050, wyposażony w 2560 rdzeni CUDA, został przetestowany w Furmark w rozdzielczości 2160p.

Oczywiście RTX 5050 to zdecydowanie nie karta do grania w 4K, ale to jedyny dotąd dostępny wynik. GPU jest zidentyfikowane jako 10DE-2D83 (GB207), co wyraźnie wskazuje, że to wersja desktopowa.

Jest to potwierdzone przez wyższe TDP (130W) w porównaniu do wersji mobilnej, której TDP wynosi 115W.