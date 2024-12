NVIDIA GeForce RTX - najlepszy wybór na tegoroczne święta

Kiedy najlepiej kupić sobie nowy sprzęt? Znacie lepszy moment niż tuż przed świętami? Pogoda na dworze coraz gorsza, słońce rzadziej wychyla się zza horyzontu a wszyscy powoli zamykają rok i robi się jakby trochę spokojniej. Aż grzech nie wykorzystać tego czasu na swoje pasje czy po prostu relaks. A dobra gra to takie połączenie pasji, relaksu, kina i łamigłówki – coś idealnego na zimowy wieczór. No tylko właśnie przydałby się dobry sprzęt, bo to żadna przyjemność patrzeć na pokaz slajdów, zacinające się animacje czy kwadratowe tekstury.

A jak wybrać wydajny sprzęt? Tutaj już nasza rola, żeby Was trochę naprowadzić. Zacznijmy od obiecanego sprzętu dla graczy nieco bardziej zapalonych. Laptop Gigabyte Aorus 15X to wydajne rozwiązanie dla wymagających graczy. Pierwsze skrzypce gra karta NVIDIA GeForce RTX 4070. Już sama „surowa” wydajność jest imponująca, ale karta otwiera nam też wrota to wykorzystania nowoczesnych technologii, przede wszystkim DLSS 3. Wykorzystuje ona sztuczną inteligencję (dzięki rdzeniom Tensor) do generowania dodatkowych wysokiej jakości klatek, poprawiając jakość obrazu. Laptop wyposażony jest też w procesor Intel Core i7-13650HX o 14 rdzeniach i 20 wątkach, osiągający taktowanie do 4,9 GHz w trybie turbo. Ale chcecie pograć w nowy tytuł taki jak Black Myth: Wukong, Star Wars Outlaws, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornoby czy też Indiana Jones i Wielki Krąg, która dodatkowo jest w promocji z wybranymi produktami GeForce RTXl? DLSS 3 będzie waszym najlepszym przyjacielem. Oczywiście, nowości nie przyćmiły starych i sprawdzonych technologii z których NVIDIA słynie, Ray Tracing też jest na pokładzie.

A czy wykorzystamy to wszystko w laptopie? Spokojnie – jeszcze jak. Wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości WQHD (2560 x 1440) z częstotliwością odświeżania 165 Hz oferuje płynny i ostry obraz, idealny do dynamicznych gier i filmów. Nie będzie nam ograniczał karty graficznej. Matowa matryca IPS eliminuje za to refleksy, co poprawia komfort użytkowania w różnych warunkach oświetleniowych. A z okazji Black Friday kupimy go za nieco ponad 6 tysięcy złotych.

Część z was pewnie przeczytała powyższy tekst i uznała, że chyba jesteście zbyt niedzielnymi graczami na aż takie atrakcje. I to w pełni zrozumiałe, ale spokojnie – NVIDIA was nie porzuciła. Lenovo LOQ 15IAX9 to bardzo fajna propozycja dla trochę mniej zaawansowanych graczy, ale takich którzy wciąż lubią najnowszą technologię. Pod względem wydajności urządzenie nie zawodzi. Przede wszystkim, mamy kartę graficzną GeForce RTX 4050. Od razu mamy więc dostęp do DLSS 3 i chociażby NVIDIA Reflex. To technika zmniejszająca opóźnienia systemowe i poprawiająca responsywność w grach konkurencyjnych, takich jak chociażby Fortnite czy CS2. A do tego mamy też procesor Intel Core i5 12. generacji, który w połączeniu z 24 GB pamięci RAM DDR5 stanowi świetny duet.

Ten model wyposażony jest w 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Bardzo przyjemny i miły dla oczu, z matową matrycą. I zdecydowanie tańszy, bo zapłacimy za niego niecałe 4000 zł. Może i RTX 4050 nie jest tak wydajne jak GeForce RTX 4070, ale jeśli nie upieracie się przy WQHD, a zwykłe Full HD wam wystarczy, to na pewno nie będziecie rozczarowani.

A kończąc wątek zimy, pasji i samotnych wieczorów. No właśnie, nie każdy gracz lubi tę samotność. Część z nas ładuje swoje baterie społeczne samotnie, ale inni uwielbiają przecież interakcje społeczne, o które w grudniu trochę momentami trudno. Ale po co grać samemu jak można grać razem z widzami, prawda? Szczególnie jeśli mamy aplikację NVIDIA Broadcast. Wynosi ona czaty głosowe i wideokonferencje na wyższy poziom dzięki efektom audio i wideo, takim jak usuwanie szumów czy wirtualne tło. Coś świetnego do grania ze znajomymi na Discordzie czy do streamowania na Twitchu. Aby skorzystać wystarczy nam laptop z dowolną kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX. Wymagania nie są więc wcale jakieś wysokie – spełni je nawet bardzo fajny i budżetowy ASUS TUF Gaming F15 . To model z segmentu entry-level wyposażony w kartę RTX 3050. Niestety nie mamy więc dostępu do DLSS 3 (które zarezerwowane jest dla kart z serii RTX 40), ale wciąż mamy świetny ray tracing, DLSS Super Resolution, DLSS Ray Reconstruction, czy wspomniane NVIDIA Broadcast. A do tego procesor Intel Core i5-12500H i 16 GB pamięci RAM DDR4. No i jest naprawdę tanio, bo ten model kupimy za nieco ponad 3000 złotych, to naprawdę uczciwy entry level.

A może karta graficzna albo cały komputer stacjonarny z kartą NVIDIA GeForce RTX?

Nie zależy wam na mobilności? Nie lubicie jak ogranicza was niewielki ekran laptopa? To zrozumiałe, spokojnie! Wielu graczy wciąż woli korzystać z komputerów stacjonarnych. Acer Predator Orion PO3-655 to właśnie taki komputer stworzony z myślą o entuzjastach gier i wymagających użytkownikach. Kluczowym elementem tej maszyny jest karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060, ray tracing, obsługiwany przez rdzenie RT trzeciej generacji, zapewnia niezwykle realistyczne oświetlenie i cienie a dzięki technologii DLSS 3, opartej na sztucznej inteligencji, gry działają z większą wydajnością. W środku mamy też procesor Intel Core i5-14400F 14. generacji. Z 10 rdzeniami (6 wydajnościowymi i 4 efektywnościowymi) oraz maksymalnym taktowaniem 4,7 GHz, zapewnia on solidną wydajność zarówno w grach, jak i w codziennych zadaniach.

Warto również zwrócić uwagę na design Predatora Orion PO3-655. To połączenie estetyki i praktyczności. Obsydianowa, przezroczysta obudowa z podświetleniem RGB nie tylko wygląda imponująco, ale również zapewnia doskonałą wentylację. Co ciekawe, dzięki panelowi zgodnemu z EMI, wnętrze komputera jest chronione przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, co dodatkowo podnosi stabilność pracy. To naprawdę fajny model - idealny na rozpoczęcie przygody, albo po prostu na ulepszenie swojego całego stanowiska gamingowego.