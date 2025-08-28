Kondensator w karcie poszedł z dymem

Użytkownik Reddita RoboDogRush podzielił się historią, jak podczas późnonocnej pracy, jego topowa karta graficzna NVIDII nagle wyświetliła ostatnie piksele i się wyłączyła. Koniec ray tracingu, czy neural renderingu i to w dosłownym znaczeniu. To nie była znana historia o topiących się złączach, tylko coś większego, a mianowicie eksplodujący kondensator.

Jeśli kiedykolwiek obudził Cię kiedyś nagły trzask w środku nocy, znasz to uczucie. Teraz wyobraź sobie monitor, który gaśnie, zapach spalenizny i dźwięk iskier wychodzący z komputera. To nie jest ta „immersyjna” rozrywka, którą nam obiecywała NVIDIA.

Pechową kartą była PNY RTX 5090 ARGB OC. Według użytkownika karta nie przegrzewała się i była zasilana mocnym zasilaczem 1300 W z natywnym przewodem 12VHPWR. Na papierze wszystko wyglądało dobrze, aż do momentu awarii.