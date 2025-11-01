Pierwsze zdjęcia nowego filmu Zacka Snydera. To będzie coś nowego w dorobku reżysera

Zupełnie nie wygląda jak film Snydera.

Po widowiskowym, ale kontrowersyjnym Rebel Moon, Zack Snyder postanowił zrobić zwrot o 180 stopni w swojej karierze. Reżyser, znany z takich produkcji jak 300, Watchmen czy Liga Sprawiedliwości, rozpoczął zdjęcia do swojego najnowszego projektu, The Last Photograph. Film powstaje w kolumbijskiej dżungli i nie jest powiązany z żadnym dużym studiem, co samo w sobie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę dotychczasową karierę Snydera. The Last Photograph – pierwsze zdjęcia z nowego filmu Zacka Snydera Twórca udostępnił na Instagramie pierwsze zdjęcie z planu, na którym widać Stuart Martina, aktora znanego z Rebel Moon. w emocjonalnej scenie w samym sercu amazońskiej dziczy. Trzyma ciało i krzyczy, co od razu zdradza ton filmu, który będzie mroczny, intensywny i zupełnie inny niż w poprzednich produkcji tego reżysera.

Wystarczy pudełko, kamera i Amazonia, by nakręcić film – napisał Snyder pod opublikowanym zdjęciem. The Last Photograph opowiada historię byłego agenta DEA, który wyrusza w góry Ameryki Południowej, by odnaleźć porwanych siostrzeńców. Towarzyszy mu zniszczony psychicznie fotograf wojenny, a ich wspólna wyprawa zmienia się w konfrontację z przeszłością i halucynacyjną podróż między jawą a urojeniem. Scenariusz napisał Kurt Johnstad, współautor 300, a muzykę skomponuje sam Hans Zimmer. Brak zaangażowania Netflixa w projekt już wzbudził spekulacje, szczególnie w kontekście chłodnego przyjęcia dwóch części Rebel Moon i wstrzymania produkcji trzeciego rozdziału tej sagi. Pomysł, by wziąć kamerę i zrobić film w sposób intymny, bardzo mnie pociąga. The Last Photograph to medytacja nad życiem i śmiercią, inspirowana moimi osobistymi doświadczeniami. To film o obrazach i emocjach, a nie o spektaklu – powiedział Snyder.

Choć projekt rozwijał się w cieniu od ponad dekady (pierwotnie planowano obsadzić Christiana Bale’a i Seana Penna), dopiero teraz Snyder ruszył z produkcją. Fra Fee (również znany z Rebel Moon) pojawi się w jednej z głównych ról. W lipcowym wywiadzie dla Reel Blend Snyder wyraźnie zaznaczył, że po Rebel Moon chciał odpocząć od cyfrowego szaleństwa i spróbować czegoś kameralnego. Data premiery The Last Photograph nie została jeszcze ogłoszona. Nie wiadomo też, kto będzie dystrybutorem filmu.

