Square Enix niespodziewanie wycofuje swoje RPG z Nintendo Switch eShop. Podobno tylko tymczasowo

Triangle Strategy to gra strategiczna RPG współtworzona przez tokijską firmę Artdink Corporation i Square Enix. Początkowo produkcja debiutowała na Switchu jako tytuł ekskluzywny w marcu 2022 roku, a następnie kilka miesięcy później pojawiła się na PC. Miesiąc temu klimatyczne RPG swoją premierę miało także na platformach VR takich jak Meta Quest 2, 3 i Pro.

Triangle Strategy znika z eShopu Nintendo

Dziś, zupełnie bez ostrzeżenia, Triangle Strategy wycofano z eShopu na konsoli Nintendo Switch. Square Enix nie poinformowało dokładnie co jest powodem takiego obrotu sprawy, jednak oznajmiło że jest to ruch tymczasowy. Być może chodzi o zmianę wydawcy jak miało to miejsce w przypadku Octopath Traveler, które znalazło się w podobnej sytuacji, by następnie wrócić po sześciu tygodniach z portem na PlayStation.

