Przecieki odnośnie procesorów AMD oraz Intel

Dwa przecieki praktycznie w tym samym czasie – czy to przypadek?

W jednym z najnowszych postów na Chiphell pojawiła się informacja, że równolegle z wyciekami o nadchodzących CPU Intela pojawiły się także dane dotyczące planów AMD.

Możemy potwierdzić, że Intel faktycznie zaktualizował swojego roadmapa CPU. Firma dodała nową jednostkę dotyczącą BLLC (Big Last Level Cache), czyli w praktyce wersję 3D V-Cache Intela. Do tej pory wspominano jedynie o pojedynczym projekcie BLLC, ale teraz mówi się o zwiększeniu całkowitej pamięci podręcznej powyżej 140 MB. Nowa konfiguracja ma przekraczać nawet 200 MB, choć źródła podkreślają, że to wciąż wstępne informacje i mogą jeszcze ulec zmianie. Osoba publikująca przeciek na Chiphell powiązała to z ostatnimi doniesieniami na temat Ryzena, sugerując, że AMD mogło celowo ujawnić plany związane z nowym wariantem X3D jeszcze zanim Intel Nova Lake trafi na rynek.

Nova Lake spodziewany jest dopiero pod koniec 2026 roku, a nowy procesor AMD z podwójnym układem X3D ma bazować na architekturze Zen5. AMD posiada już gotowy układ Zen5-X3D, więc technologia jest w zasadzie dostępna. Użytkownik 1usmus skomentował sprawę na Twitterze 4 sierpnia 2025 roku. Napisał wówczas, że nie może tego potwierdzić, ale AMD naprawdę martwi się o spadki wydajności wynikające z asymetrii cache i że nawet Microsoft nie jest w stanie nic z tym zrobić. Przypomniał też, że w styczniu 2025 AMD twierdziło, iż taki projekt nie jest ekonomicznie opłacalny i byłby niszowy. Teraz jednak, jego zdaniem, rozwiązanie to ma sens, ponieważ przyspiesza działanie dużych modeli językowych. Ani podwójny X3D, ani projekty BLLC nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Oba wciąż znajdują się na bardzo wczesnym etapie i nie ma mocnych dowodów potwierdzających ich powstanie. Mimo to wygląda na to, że AMD może być bliżej wprowadzenia takiego produktu.