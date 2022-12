Pierścienie Władzy „to nasz największy hit”. Amazon chwali twórców i mówi o 3 sezonie

Daliśmy temu zielone światło, dokonaliśmy tej inwestycji, kupując te prawa, ale to było tak dawno temu, że nawet nie wiem, jakie mieliśmy oczekiwania. Ale to jest ogromny sukces. To zdecydowanie nasz najchętniej oglądany serial, przynajmniej najchętniej oglądany pierwszy sezon serialu. To nasz najbardziej „zachłanny” serial. Nadal mamy miliony ludzi oglądający tę produkcję w ciągu ostatniego miesiąca, miliony ludzi chcą go oglądać po raz pierwszy, nawet na przestrzeni ostatniego miesiąca. Więc to jest dla nas ogromny sukces. I choć była to duża inwestycja, opłaciła się nam z nawiązką. Jesteśmy zachwyceni – powiedział serwisowi Collider.