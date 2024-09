Squid Game 2 ma nowy zwiastun i plakat. Poznajcie kolejne śmiertelne konkurencje

Oprócz zwiastuna i plakatu Netflix przygotował specjalny materiał z udziałem gwiazd Squid Game. Lee Jung-jae, Lee Byung-hun i Wi Ha-jun omówili najpopularniejsze teorie fanów dotyczące tego, co może wydarzyć się w drugim sezonie. Wideo również zobaczycie poniżej.

Trzy lata po wygraniu Squid Game Gracz 456 pozostaje zdeterminowany, aby znaleźć ludzi stojących za grą i położyć kres ich okrutnemu sportowi. Wykorzystując fortunę do sfinansowania swoich poszukiwań, Gi-hun zaczyna od najbardziej oczywistych miejsc: szuka mężczyzny w eleganckim garniturze grającego w ddakji w metrze. Kiedy jego wysiłki w końcu przynoszą rezultaty, droga do pokonania organizacji okazuje się bardziej zabójcza, niż sobie wyobrażał: aby zakończyć grę, musi ponownie do niej wejść.