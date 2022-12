Drugi sezon Pierścieni Władzy z masą nowych postaci. Ośmiu aktorów dołączyło do obsady

W drugim sezonie Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy zobaczymy wiele nowych postaci. Na początku miesiąca informowaliśmy, że do obsady dołączyło siedmiu nowych aktorów. Amazon potwierdził, że szykują dużą zmianę obsadową i jedna z nowych gwiazd wcieli się w znanego już z pierwszego sezonu bohatera. Teraz platforma poinformowała o ośmiu kolejnych aktorach, których zobaczymy w nowych odcinkach serialu.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – nowi aktorzy w obsadzie

Do obsady produkcji dołączyli: Oliver Alvin-Wilson (The Bay), Stuart Bowman (The Pact), Gavi Singh Chera (Niewypowiedziana wojna), William Chubb (Sandman), Kevin Eldon (Upadek królestwo), Will Keen (Ridley Road) Selina Lo (Hellraiser) oraz Calam Lynch (Bridgertonowie).