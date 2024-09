Piekielna, rytmiczna strzelanka już na VR. Metal: Hellsinger wylądował na Meta Quest

Wciel się w półdemona Niewiadomą i poczuj, jak w twoich żyłach płonie metalowy szał. Metal: Hellsinger VR to w pełni przerobiona wersja cieszącej się uznaniem strzelanki rytmicznej, która przeprowadzi cię przez piekielne płomienie, dając ci do dyspozycji arsenał diabelskich broni. Poruszaj się, biegaj, celuj w VR i poczuj, jak znika czas. – czytamy w opisie gry.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w komunikacie prasowym, wersja VR pozwala w pełni zaangażować się w piekielną rozgrywkę, przy wykorzystaniu bogatego arsenału broni: bliźniaczych pistoletów, kuszy miotającej wybuchowe bełty, gadatliwej czaszki czy złowieszczych ostrzy. Produkcja łączy strzelanie i zabijanie hord demonów w rytm nagradzanej, oryginalnej ścieżki dźwiękowej, obejmującej legendy metalu, takie jak Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium) i Alissa White-Gluz (Arch Enemy).

Już dzisiaj na platformie Meta Quest swoją premierę ma Metal: Hellsinger VR. Wysoko oceniana, rytmiczna strzelanka dostępna będzie również na PSVR2 i Steam, gdzie ukaże się 3 października 2024 roku. Produkcja przeznaczona na zestawy wirtualnej rzeczywistości zawiera podstawową wersję gry i debiutuje wraz z trzema dodatkami: Dream of the Beast, Purgatory i Essential Hits Pack.

Warto przypomnieć, że DLC Dream of the Beast, oferowane jako dodatek do zamówienia przedpremierowego dla wersji na PSVR2, wprowadza do obsady muzycznej Cristinę Scabbię z Lacuna Coil i Willa Ramosa z Lorna Shore. Ponadto gracze mogą liczyć na nowe stroje i potężną broń.

Metal: Hellsinger VR jest już dostępne na Meta Quest. Gra zadebiutuje na PSVR2 oraz Steam 3 października. Poniżej znajduje się premierowy zwiastun.