Piąty sezon Wiedźmina już powstaje. Czy nazwa kodowa nowych odcinków będzie prorocza?

Już wcześniej Netflix zapowiedział, że serialowa adaptacja Wiedźmina zakończy się na piątym sezonie. Obecnie trwają prace postprodukcyjne czwartej serii, w której pojawi się postać, która do tej pory znana była jedynie z gier od CD Projekt RED. Jeżeli ktoś myślał, że kolejna porcja odcinków serialu nie powstanie, to teraz otrzymał potwierdzenie, że platforma wywiąże się ze swoich zobowiązań. Według Redanian Intelligence prace nad piątym sezonem już ruszyły.

Wiedźmin – piąty sezon już powstaje

Co ciekawe, zdjęcia do finałowych odcinków serialu wystartowały w Kapsztadzie w Południowej Afryce. Poprzednie sezony rozpoczynały swoją produkcję w Anglii, w głównej siedzibie Longcross Studios, ale tym razem plan twórców jest inna. Ekipa pozostanie w Kapsztadzie do połowy marca, a następnie uda się do Londynu.