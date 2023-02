Pharaoh: A New Era już dostępne! Nowa wersja kultowego Faraona zbiera dobre recenzje

Mamy świetne wieści dla miłośników klasyki – Pharaoh: A New Era zadebiutowało na rynku. Nowa wersja kultowego Faraona radzi sobie całkiem dobrze. Zachęcamy do zapoznania się z premierowym trailerem. Wideo znajdziecie poniżej.

Pharaoh: A New Era to udany remake

Na ten moment gra zebrała na Steam ponad 136 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 83%, to pozytywne opinie. Wygląda na to, że twórcom Triskell Interactive udało się poprawnie odwzorować tę ukochaną przez wielu graczy strategię.



Przypomnijmy, że Pharaoh: A New Era to gruntownie odświeżona wersja klasycznej gry strategicznej, która pojawiła się na rynku w 1999 roku. Produkcja autorstwa Triskell Interactive przenosi nas do starożytnego Egiptu i to właśnie na tamtych terenach postaramy się stworzyć jak najlepiej prosperujące państwo. Jedynym z wyzwań przygotowanych przez twórców będzie szansa zmierzenia się z kampanią fabularną.



Poza zupełnie nową oprawą wizualną Pharaoh: A New Era zawiera także przeprojektowany interfejs użytkownika oraz udoskonalone sterowanie. Nadal jednak otrzymujemy produkcję w rzucie izometrycznym, co powinno zadowolić fanów pierwowzoru udostępnionego pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia.