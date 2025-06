Phantom Liberty miało być jedynym dodatkiem do Cyberpunka 2077, ale fani zaczynają wierzyć, że dostaniemy kolejny

Kiedy ostatnio pojawiła się łatka do Cyberpunka 2077 poprawiająca tryb fotograficzny, kreator postaci i przy okazji wprowadzająca nowe funkcje, wielu graczy było przekonanych, że to już naprawdę ostatni update. A jednak, kolejny patch 2.3 pojawi się jeszcze w czerwcu.

Kolejny z użytkowników kvacm dodał do tej wypowiedzi:

Phantom Liberty było ogromnym sukcesem, a CDPR zleciło zewnętrznej firmie Virtuos naukę ich silnika i pomoc w publikacji kolejnych patchy. Ręka do góry, kto myśli, że jednym z niezapowiedzianych projektów wspomnianych w raporcie finansowym jest właśnie drugi dodatek?

Dla przypomnienia, początkowo planowano, że Cyberpunk 2077 otrzyma dwa duże dodatki fabularne. Jednak po katastrofalnym debiucie podstawowej wersji, CD Projekt RED ograniczył się do jednego jakim jest Phantom Liberty , który zadebiutował w 2023 roku. Zasoby zespołu zostały wtedy przekierowane na ratowanie gry, zamiast do tworzenia nowych treści.

Z przyjemnością zapłaciłbym za kolejne rozszerzenie.

Warto jednak zachować ostrożność w interpretacjach. Wiadomo, że większość zespołu CD Projekt Red pracuje obecnie nad Wiedźminem 4 lub kolejną odsłoną Cyberpunka. Jeśli więc rzeczywiście powstaje nowy dodatek, najprawdopodobniej został on zlecony firmie zewnętrznej, takiej jak Virtuos, która obecnie wspiera studio przy aktualizacjach. Niestety bardziej prawdopodobne jest, że kolejne aktualizacje mają po prostu poprawiać komfort powtórnego przechodzenia gry, a nie zapowiadać nową misję dla protagonisty.

Na razie pozostaje nam czekać, co przyniesie aktualizacja 2.3, która trafi do graczy 26 czerwca. CD Projekt RED nie zdradził jeszcze pełnej listy nowości. Chcielibyście kolejnego dodatku do Cyberpunka 2077?