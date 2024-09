People Can Fly stworzy nowy tryb do PUBG? Polska firma zawarła umowę z Krafton

Zawarta przez polskiego producenta gier umowa dotyczy współpracy w zakresie produkcji i wydania nowego trybu rozgrywki do istniejącej już gry firmy Krafton . Zgodnie z przekazanymi informacjami prace mają być prowadzone w tzw. modelu work-for-hire, czyli pracy wykonywanej przez dewelopera na zlecenie i rzecz wydawcy. People Can Fly ma natomiast otrzymać za wykonane zadanie uzgodnione przez obie strony wynagrodzenie.

Kilka miesięcy temu People Can Fly poinformowało o anulowaniu Projektu Dagger . Wczoraj natomiast w sieci pojawiły się kolejne warte uwagi informacje związane z polskim producentem gier. Zgodnie z przekazanymi informacjami PCF Group zawarło umowę produkcyjno-wydawniczą z firmą Krafton.

Niestety nie ujawniono tytułu gry, dla której People Can Fly ma przygotować nowy tryb rozgrywki. W sieci pojawiają się jednak spekulacje, że może chodzić o popularne PUBG. Według jednego z analityków może to być „spora szansa” dla PCF Group, o ile oczywiście deweloperzy staną na wysokości zadania.

Informacja niewątpliwie pozytywna, z perspektywą wsparcia wyników finansowych, natomiast należy pamiętać z jednej strony o tym, że Krafton jest udziałowcem PCF, a z drugiej o dużym wyzwaniu w tworzeniu nowego trybu rozrywki w znanej wszystkim grze, o czym boleśnie przekonało się już niejedno studio growe, chociaż jeżeli potwierdzi się możliwość udziału przy tak popularnym tytule jak PUBG, to będzie to spora szansa dla spółki – komentuje Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities.

Jednocześnie PCF Group postanowiło zrezygnować z dalszych prac nad Projektem Red. Zgodnie z przekazanymi informacjami decyzja spowodowana jest niepozyskaniem zewnętrznego wydawcy do dalszej realizacji projektu, a także zawarciem wspomnianej umowy z firmą Krafton. Spółka zamierza bowiem przesunąć zespół deweloperski do prac nad nowym trybem rozgrywki do istniejącej gry koreańskiego giganta.