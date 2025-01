Gears of War: E-Day zadebiutuje szybciej, niż myślimy? Microsoft może zaskoczyć

Warto podkreślić, że to nie pierwsze tego typu doniesienia. Już w czerwcu Tom Warren z redakcji The Verge informował bowiem, że premiera Gears of War: E-Day może odbyć się w 2025 roku. Na oficjalne potwierdzenie powyższych rewelacji będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać.

Na koniec przypomnijmy, że Gears of War: E-Day powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca produkcja studia The Coalition w dniu swojej premiery trafi również w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.