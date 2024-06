Gears of War E-Day zapowiedziane! Wielka bomba na Xbox Games Showcase 2024

Na pierwszy gameplay z Gears of War E-Day przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać. Opublikowany na Xbox Games Showcase 2024 trailer powstał co prawda na silniku gry, ale nie pokazuje żadnych fragmentów rozgrywki. Microsoft podzielił się natomiast kilkoma informacjami na temat fabuły.

Na sam koniec Xbox Games Showcase 2024 dostaliśmy prawdziwą bombę. Microsoft zapowiedział Gears of War E-Day, czyli nową odsłonę popularnej serii trzecioosobowych strzelanek. W trakcie pokazu mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji studia The Coalition.

Zgodnie z przekazanymi informacjami Gears of War E-Day będzie rozgrywać się 14 lat przed wydarzeniami znanymi z Gears of War. Bohaterami wspomnianej produkcji będą Marcus Fenix i Dom Santiago – bohaterowie wojenni, którzy wracają do domu, by stawić czoła „nowemu koszmarowi”.