Pentagon grzmi. Najnowszy film Netflix sprzedaje nieprawdziwe informacje?

Jakub Piwoński
2025/10/29 16:30
Kto ma rację?

Kathryn Bigelow, laureatka Oscara za The Hurt Locker. W pułapce wojny i autorka kultowych Dziwnych dni, powróciła z nowym filmem, który od razu wywołał kontrowersje. Jej najnowsze dzieło, Dom pełen dynamitu, zadebiutowało niedawno na Netfliksie i szybko trafiło pod lupę Pentagonu. Według doniesień Bloomberga, wojskowi rozesłali wewnętrzną notatkę, w której ostro krytykują sposób przedstawienia amerykańskiego systemu obrony rakietowej.

Dom pełen dynamitu – Pentagon krytykuje, twórcy się cieszą

W filmie Bigelow pokazuje, że skuteczność tego systemu to zaledwie 50 procent – jak rzut monetą. Pentagon stanowczo zaprzecza, utrzymując, że ich technologie działają w stu procentach. Scenarzysta Noah Oppenheim podkreśla jednak, że celem twórców nie była prowokacja, lecz rozpoczęcie publicznej debaty o bezpieczeństwie i realnych zagrożeniach. „Jeśli film stał się katalizatorem rozmowy między politykami a ekspertami, to dokładnie o to nam chodziło” – stwierdził Oppenheim w rozmowie z The Hollywood Reporter.

Bigelow i jej współpracownicy przyznali, że celowo nie konsultowali scenariusza z Pentagonem, a z niezależnymi ekspertami – w tym byłymi pracownikami wywiadu i Białego Domu.

To była najlepsza decyzja. Chcieliśmy autentyczności, nie oficjalnej narracji – tłumaczy reżyserka.

Dom pełen dynamitu to polityczny thriller rozgrywający się w czasie rzeczywistym w Białym Domu, gdy niezidentyfikowany pocisk zostaje wystrzelony w kierunku USA. Film łączy napięcie, realizm i refleksję nad kruchością globalnego bezpieczeństwa – a kontrowersje wokół niego tylko podsycają zainteresowanie. W głównej roli wystąpiła znana z serii Mission: Impossible oraz Diuna Rebecca Ferguson. Film jest dostępny na Netflix.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/house-of-dynamite-kathryn-bigelow-pentagon-1236412716/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Grze
Gramowicz
Dzisiaj 16:55

Stety, niestety, ale to prawda. O ile sowieci przeprowadzili gruntowną renowację swojego arsenału nuklearnego a obecnie odtwarzają armię, m.in. okręg moskiewski i leningradzki aka petersburski, o tyle jankesi nie remontowali swojego arsenału od zeszłego wieku. W jakim to jest stanie... trudno powiedzieć. W każdym razie tak ludzie gadajo...

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 16:44

Bo przykładowo filmy o ratowaniu świata przez USA prawdziwie przedstawiają ten kraj :D




