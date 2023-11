PC Game Pass wkrótce z polską premierą. Gra ma „przytłaczająco pozytywne” opinie

Against the Storm ma opuścić wczesny dostęp 8 grudnia 2023 roku. Tego samego dnia produkcja studia Eremite Games wzbogaci także bibliotekę PC Game Pass . Deweloperzy zapowiedzieli również, że wersja 1.0 wprowadzi tryb Queen’s Hand Trial, który powinien zainteresować graczy szukających wyzwań. W sieci pojawił się też nowy zwiastun gry, który znajdziecie na dole wiadomości.

Dobre wieści dla wszystkich abonentów PC Game Pass i miłośników gier z Polski. Okazuje się, że już w grudniu w usłudze Microsoftu zadebiutuje Against the Storm – strategiczna typu city builder z elementami roguelike’a od wrocławskiego studia Eremite Games . Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniana produkcja w przyszłym miesiącu opuści wczesny dostęp i zadebiutuje na rynku w pełnej wersji.

Na koniec przypomnijmy, że Against the Storm dostępne jest wyłącznie na komputerach osobistych. Gra zadebiutowała we wczesnym dostępie w październiku 2021 roku i może pochwalić się „przytłaczająco pozytywnymi” opiniami na Steam. Produkcja studia Eremite Games otrzymała od użytkowników platformy Valve prawie 14,5 tysiąca recenzji, z czego aż 95% to oceny pozytywne. Abonenci PC Game Pass mają więc na co czekać.