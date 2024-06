Pax Dei zadebiutuje w tym miesiącu. Ujawniono datę premiery gry w Early Access

W marcu 2023 roku mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun Pax Dei – nowego MMORPG, które stawia nacisk na społeczność i emergentną rozgrywkę. Tymczasem okazuje się, że już niedługo produkcja, nad którą pracuje m.in. jeden z twórców EVE Online, trafi do szerokiego grona odbiorców. Mainframe Industries ujawniło bowiem, kiedy Pax Dei zadebiutuje we wczesnym dostępie na PC.

Pax Dei z datą premiery w Early Access. Jest też nowy zwiastun ciekawie zapowiadającego się MMORPG

Zgodnie z przekazanymi informacjami premierę Pax Dei w Early Access zaplanowano na 18 czerwca 2024 roku. Dodatkowo Mainframe Industries udostępniło nowy zwiastun swojej produkcji, w którym zaprezentowano sporo fragmentów rozgrywki. We wspomnianym materiale deweloperzy przedstawiają najważniejsze elementy gry, a całość znajdziecie na dole wiadomości.

Aby zagrać w Pax Dei w Early Access, gracze będą musieli kupić jeden z trzech „pakietów założyciela”. Najtańszy – o nazwie „Journeyman” – kosztuje 39,99 dolarów (ok. 172 złote) i oprócz dostępu do gry oferuje także jedną działkę do zbudowania własnej posiadłości, możliwość stworzenia dwóch postaci, specjalny strój „założyciela” oraz rolę na oficjalnym serwerze produkcji na Discord. Więcej szczegółów znajdziecie na oficjalnej stronie Pax Dei.