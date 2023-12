Path of Exile 2 wygląda świetnie. Długi gameplay prezentuje nową klasę postaci

Okazuje się, że w Path of Exile 2 gracze będą mieli okazję wcielić się w najemnika. Powinien on przypaść do gustu przede wszystkim graczom, którzy wolą trzymać swoich wrogów na dystans. Jego główną bronią będzie bowiem kusza, a udostępniony przez deweloperów gameplay pokazuje, że rozgrywka wspomnianą postacią przypomina strzelankę typu top-down. Rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości i sprawdźcie sami.

Kilka dni temu twórcy Path of Exile 2 podgrzali atmosferę przed zapowiedzianym nieco wcześniej pokazem . Wspomniana prezentacja odbyła się wczoraj – 30 listopada – i dostarczyła kilku interesujących informacji na temat nadchodzącej produkcji studia Grinding Gear Games. Gracze mieli bowiem okazję zobaczyć długi gameplay z kontynuacji Path of Exile, który skupiał się na prezentacji nowej klasy postaci.

Najemnicy w Path of Exile 2 będą mogli korzystać z różnego rodzaju amunicji, która pozwoli m.in. podpalać czy zamrażać wrogów. W nadchodzącej produkcji studia Grinding Gear Games dostępne będą również różne rodzaje kusz i dodatki do nich (jak np. granatnik), a wspomniana postać będzie mogła mieć przy sobie jednocześnie dwa egzemplarze. Dzięki temu gracze będą mogli tworzyć interesujące połączenia i być gotowym na każdą sytuację.

Twórcom Path of Exile 2 zależało również, by rozgrywka najemnikiem była przyjemna. Dlatego też we wspomnianej produkcji zaimplementowano system poruszania się przy pomocy klawiszy „WASD”. Pozwoli to graczom przemieszać się i atakować w różnych kierunkach. Oczywiście użytkownicy będą mogli również korzystać ze standardowej – znanej z pierwszej części – opcji i poruszać się przy pomocy myszki.

Na koniec przypomnijmy, że Path of Exile 2 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niestety deweloperzy ze studia Grinding Gear Games nie ujawnili daty premiery swojej produkcji. Zgodnie z zapowiedziami 7 czerwca 2024 roku rozpoczną się jednak zamknięte beta-testy wspomnianego tytułu. Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy gameplay.