Path of Exile 2 podgrzewa atmosferę przed nadchodzącym pokazem

O tym, że deweloperzy z Grinding Gear Games planują specjalny event poświęcony marce Path of Exile, wiemy już od jakiegoś czasu. Podczas wydarzenia zaprezentowane ma zostać nie tylko najnowsze rozszerzenie zatytułowane Path of Exile: Affliction, ale również mocno wyczekiwane Path of Exile 2. To, że możemy doczekać się sytego pokazu, zapowiada najnowszy zwiastun.

Czy Path of Exile 2 wywróci rynek gier hack and slash do góry nogami?

Specjalny stream, który ujawni więcej informacji na temat planów studia na dalszy rozwój marki, został zaplanowany na 30 listopada. Wydarzenie odbędzie się na Twitchu, a jeśli jesteście zainteresowani wzięciem w nim udziału, udajcie się pod ten adres. Warto dodać, że w trakcie trwania prezentacji zostanie poprowadzona sekcja Q&A, podczas której twórcy z pewnością odpowiedzą na wiele istotnych pytań.



Na koniec przypomnijmy tylko, że najnowszy dodatek zatytułowany Path of Exile: Affliction trafi w ręce graczy 8 grudnia.