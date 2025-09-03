Pamiętacie kultowe Myst i Riven? Nowa gra science fiction przypomina ich nieoficjalną kontynuację

Fani klasycznych przygodowych gier point-and-click, takich jak Myst czy Riven, mają powód do radości. Neyyah, nowa gra science fiction, właśnie pojawiła się na Steamie i przypomina nieoficjalną kontynuację tych kultowych tytułów.

Nowa gra science fiction przypomina nieoficjalną kontynuację Myst i Riven

Gra została stworzona przez Defy Reality Entertainment i wydana przez Microprose, studio znane wcześniej z symulatorów wojskowych. Neyyah oferuje klasyczne elementy przygodówek z lat 90.: zagadki do rozwiązania, starannie przygotowane tła i filmy z prawdziwymi aktorami. Dzięki temu lokacje wyglądają jak gotowe obrazy, po których gracz „przeskakuje” z jednego miejsca do drugiego, zamiast poruszać się w pełnym trójwymiarowym świecie – dokładnie tak jak w Myst.