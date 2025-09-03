Zaloguj się lub Zarejestruj

Pamiętacie kultowe Myst i Riven? Nowa gra science fiction przypomina ich nieoficjalną kontynuację

Jakub Piwoński
2025/09/03 11:30
Przygotowano coś specjalnego dla fanów kultowych przygodówek. Gra już dostępna na Steam.

Fani klasycznych przygodowych gier point-and-click, takich jak Myst czy Riven, mają powód do radości. Neyyah, nowa gra science fiction, właśnie pojawiła się na Steamie i przypomina nieoficjalną kontynuację tych kultowych tytułów.

Neyyah
Neyyah

Nowa gra science fiction przypomina nieoficjalną kontynuację Myst i Riven

Gra została stworzona przez Defy Reality Entertainment i wydana przez Microprose, studio znane wcześniej z symulatorów wojskowych. Neyyah oferuje klasyczne elementy przygodówek z lat 90.: zagadki do rozwiązania, starannie przygotowane tła i filmy z prawdziwymi aktorami. Dzięki temu lokacje wyglądają jak gotowe obrazy, po których gracz „przeskakuje” z jednego miejsca do drugiego, zamiast poruszać się w pełnym trójwymiarowym świecie – dokładnie tak jak w Myst.

W Neyyah wcielamy się w bohatera wysłanego przez tajemniczego Vamira na wyprawę do nieznanej krainy. Podczas gry spotykamy różne postacie, odkrywamy tajemnice i rozwiązujemy zagadki. Sceny filmowe mają lekko dziwaczny, nostalgiczny urok, który fani starych przygodówek doskonale pamiętają.

Neyyah jest już dostępna na Steamie w cenie 91,99 zł zestawu podstawowego i 119,02 zł zestawu rozszerzonego, z premierową zniżką 20%. To idealna propozycja dla tych, którzy chcą poczuć klimat klasycznych przygodówek i zmierzyć się z ciekawymi zagadkami w klimacie science fiction.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/neyyah/out-now

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


