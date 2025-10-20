Pamięć Ram DDR5 od G.Skill osiągnęła wynik 10600 MT/s!

Chociaż oficjalny rekord świata pamięci DDR5 (13100 MT/s) został ustanowiony dość niedawno, nie odzwierciedlał on typowego scenariusza przeciętnego użytkowania.

Została sparowana z procesorem Ryzen 5 8500G APU, który posiada ulepszone kontrolery pamięci w porównaniu z jednostkami Granite Ridge.

System wykorzystywał płytę główną ASUS B850M-AYW, średniej klasy model zaprojektowany z myślą o podkręcaniu (płyta nie jest jeszcze szeroko dostępna).

G.Skill ogłosił, że osiągnął 10 600 MT/s w bardziej realistycznym środowisku.

Test wykorzystywał ograniczoną konfigurację CPU, chłodzenie ciekłym azotem zarówno dla procesora, jak i pamięci, oraz pojedynczy moduł DIMM.

Dwa moduły po 24 GB pracowały w takich warunkach z prędkością 10 600 MT/s.

Test wykorzystał standardowe chłodzenie, bez zmian w konfiguracji procesora (CPU ma sześć rdzeni) i bez ograniczania liczby modułów pamięci.

Warunki te są bliższe temu, czego wielu użytkowników będzie mogło doświadczyć w przyszłości.

Korzyści płynące z pamięci o tak wysokiej prędkości nadal wymagają dalszych badań, jednak wynik ten sugeruje, że takie prędkości mogą stać się powszechne wraz z nadchodzącymi procesorami AMD z gniazdem AM5.

AMD może również wprowadzić obsługę CUDIMM, co pomogłoby w osiąganiu takich częstotliwości.