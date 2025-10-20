Zaloguj się lub Zarejestruj

Pamięć Ram DDR5 od G.Skill osiągnęła wynik 10600 MT/s!

Paweł Rudy
2025/10/20 18:18
0
0

Zaskakujące wyniki w przeciętnych warunkach.

Chociaż oficjalny rekord świata pamięci DDR5 (13100 MT/s) został ustanowiony dość niedawno, nie odzwierciedlał on typowego scenariusza przeciętnego użytkowania.

Test wykorzystywał ograniczoną konfigurację CPU, chłodzenie ciekłym azotem zarówno dla procesora, jak i pamięci, oraz pojedynczy moduł DIMM.

Pamięć Ram DDR5 od G.Skill osiągnęła wynik 10600 MT/s!

G.Skill ogłosił, że osiągnął 10 600 MT/s w bardziej realistycznym środowisku.

System wykorzystywał płytę główną ASUS B850M-AYW, średniej klasy model zaprojektowany z myślą o podkręcaniu (płyta nie jest jeszcze szeroko dostępna).

Została sparowana z procesorem Ryzen 5 8500G APU, który posiada ulepszone kontrolery pamięci w porównaniu z jednostkami Granite Ridge.

GramTV przedstawia:

Dwa moduły po 24 GB pracowały w takich warunkach z prędkością 10 600 MT/s.

Test wykorzystał standardowe chłodzenie, bez zmian w konfiguracji procesora (CPU ma sześć rdzeni) i bez ograniczania liczby modułów pamięci.

Warunki te są bliższe temu, czego wielu użytkowników będzie mogło doświadczyć w przyszłości.

Korzyści płynące z pamięci o tak wysokiej prędkości nadal wymagają dalszych badań, jednak wynik ten sugeruje, że takie prędkości mogą stać się powszechne wraz z nadchodzącymi procesorami AMD z gniazdem AM5.

AMD może również wprowadzić obsługę CUDIMM, co pomogłoby w osiąganiu takich częstotliwości.

Tagi:

Tech
pamięć
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112