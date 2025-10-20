Pamięć Ram DDR5 od G.Skill osiągnęła wynik 10600 MT/s!

Chociaż oficjalny rekord świata pamięci DDR5 (13100 MT/s) został ustanowiony dość niedawno, nie odzwierciedlał on typowego scenariusza przeciętnego użytkowania.
Zaskakujące wyniki w przeciętnych warunkach.
Zaskakujące wyniki w przeciętnych warunkach.
Chociaż oficjalny rekord świata pamięci DDR5 (13100 MT/s) został ustanowiony dość niedawno, nie odzwierciedlał on typowego scenariusza przeciętnego użytkowania.
Test wykorzystywał ograniczoną konfigurację CPU, chłodzenie ciekłym azotem zarówno dla procesora, jak i pamięci, oraz pojedynczy moduł DIMM.
G.Skill ogłosił, że osiągnął 10 600 MT/s w bardziej realistycznym środowisku.
System wykorzystywał płytę główną ASUS B850M-AYW, średniej klasy model zaprojektowany z myślą o podkręcaniu (płyta nie jest jeszcze szeroko dostępna).
Została sparowana z procesorem Ryzen 5 8500G APU, który posiada ulepszone kontrolery pamięci w porównaniu z jednostkami Granite Ridge.
Dwa moduły po 24 GB pracowały w takich warunkach z prędkością 10 600 MT/s.
Test wykorzystał standardowe chłodzenie, bez zmian w konfiguracji procesora (CPU ma sześć rdzeni) i bez ograniczania liczby modułów pamięci.
Warunki te są bliższe temu, czego wielu użytkowników będzie mogło doświadczyć w przyszłości.
Korzyści płynące z pamięci o tak wysokiej prędkości nadal wymagają dalszych badań, jednak wynik ten sugeruje, że takie prędkości mogą stać się powszechne wraz z nadchodzącymi procesorami AMD z gniazdem AM5.
AMD może również wprowadzić obsługę CUDIMM, co pomogłoby w osiąganiu takich częstotliwości.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!