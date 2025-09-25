Nowy rekord w podkręcaniu DDR5

Pojedyncza kości o pojemości 24 GB i bardzo luźne timingi pokonały cały Świat.

Przekłada się to na całe 13 020 MT/s, czyli najwyższą częstotliwość osiągniętą do tej pory.

Co ciekawe, mimo że Croissant zajmuje już pierwsze miejsce w rankingu HWBOT, wynik ten jeszcze się tam nie pojawił.

Może to sugerować, że wynik nie przeszedł jeszcze pełnej weryfikacji albo wciąż wymaga dodatkowych potwierdzeń.

Jak zawsze warto zaznaczyć, że rekordy świata w podkręcaniu nie mają na celu uzyskania stabilnych wyników, ani niczego przypominającego realne użytkowanie.