Nowy rekord w podkręcaniu DDR5

Overclocker Salty Croissant jako pierwszy przekroczył granicę podkręcania pamięci DDR5 do 6510 MHz.
Pojedyncza kości o pojemości 24 GB i bardzo luźne timingi pokonały cały Świat.
Przekłada się to na całe 13 020 MT/s, czyli najwyższą częstotliwość osiągniętą do tej pory.
Co ciekawe, mimo że Croissant zajmuje już pierwsze miejsce w rankingu HWBOT, wynik ten jeszcze się tam nie pojawił.
Może to sugerować, że wynik nie przeszedł jeszcze pełnej weryfikacji albo wciąż wymaga dodatkowych potwierdzeń.
Jak zawsze warto zaznaczyć, że rekordy świata w podkręcaniu nie mają na celu uzyskania stabilnych wyników, ani niczego przypominającego realne użytkowanie.
Croissant użył pojedynczej kości DDR5 24 GB, a timingi były bardzo dalekie od tego, co jakikolwiek gracz uznałby za perfekcyjne.
Rekordy te uzyskuje się też zazwyczaj przy procesorach działających na obniżonej liczbie rdzeni.
Tego rodzaju wyniku nie należy traktować jako wyznacznika tego, czego można się będzie spodziewać po nadchodzących komputerach stacjonarnych.
Wręcz przeciwnie, takie częstotliwości raczej nie pojawią się w konsumenckim sprzęcie w najbliższym czasie.
Choć niektóre płyty do podkręcania wspierają pamięci powyżej 10 000 MT/s, są to przypadki rzadkie i skierowane do bardzo niszowego rynku.
