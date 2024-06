Palworld wkrótce z wersją na PS5? Pocketpair może szykować niespodziankę

Na Summer Game Fest 2024 zapowiedziano dużą aktualizację do Palworld. Wspomniany patch trafi w ręce graczy już w tym tygodniu, ale okazuje się, że to nie jedyna warta uwagi informacja na temat wspomnianej produkcji. Wygląda bowiem na to, że hit pierwszych miesięcy 2024 roku zadebiutuje wkrótce na konsolach PlayStation 5.

Palword może zadebiutować wkrótce na konsolach PlayStation 5

Skąd przypuszczenia, że posiadacze PlayStation 5 będą mieli niebawem okazję zapoznać się z Palworld? Źródłem spekulacji jest wpis opublikowany przez globalnego menedżera ds. komunikacji w mediach społecznościowych w studiu Pocketpair. Wspomniany post dość jasno sugeruje, że hit pierwszych miesięcy 2024 roku doczeka się niebawem wersji na konsole Sony.