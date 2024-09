Overcooked z pociągami ma datę premiery. Wiemy, kiedy zagramy w Unrailed 2: Back on Track

Gra zadebiutuje we wczesnym dostępie.

Twórcy Unrailed 2: Back on Track wypowiedzieli się odnośnie stanu rozwoju tytułu. Dowiedzieliśmy się, że okres wczesnego dostępu będzie trwał około roku, a następnie możemy się spodziewać premiery pełnej wersji. W momencie premiery w grze zobaczymy pięć biomów do budowania torów, na których spotkamy wiele różnych postaci, odwiedzimy sklepy, a na końcu każdej lokacji zawalczymy z bossem.

Studio Kepler Ghost oraz wydawca Indoor Astronaut zapowiedzieli drugą odsłonę dobrze ocenianej gry kooperacyjnej, w której będziemy kładli tory w odpowiedni sposób przed jadącym pociągiem. Na udostępnionym zwiastunie zobaczyliśmy fragmenty rozgrywki z nowymi mechanikami oraz datę premiery produkcji, która początkowo pojawi się we wczesnym dostępie na Steamie.

Dlaczego wczesny dostęp? „Społeczność była nieodłączną częścią sukcesu Unrailed! w trakcie wczesnego dostępu, a więc i tym razem poprosimy was o opinie, aby Unrailed 2: Back on Track stało się możliwie jak najlepszą kontynuacją. Ten okres wczesnego dostępu pozwoli nam regularnie ewoluować grę w oparciu o wasze uwagi.” - odpowiadają twórcy Unrailed 2: Back on Track.

W Unrailed 2: Back on Track będziemy starać się łączyć tory przed zbliżającym się pociągiem, więc będziemy mieli na to ograniczony czas. Na drodze spotkamy różnego rodzaju przeszkody, przez które nie ułożymy trasy w standardowy sposób. Wraz z postępem w grze odblokujemy nową zawartość i ulepszenia. Produkcja zawiera również wątek fabularny przedstawiający historię zmieniającą się w zależności od kolejności odwiedzonych przez nas lokacji.