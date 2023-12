Oto kolejny film mistrza Hayao Miyazakiego. Chłopiec i czapla na premierowym zwiastunie

W sieci pojawił się premierowy zwiastun Chłopca i czapli, poprzedzający wejście filmu animowanego do kin w USA. Jest to produkcja kultowego reżysera Hayao Miyazakiego. To jego dwunasty film fabularny i najnowszy od czasu Zrywa się wiatr z 2013 roku. Animacja miała być pożegnaniem reżysera z fanami, ale mimo, że przekroczył on 80-tkę nie zamierza przechodzić na emeryturę i już pracuje nad kolejnym filmem.

Premierowy zwiastun najnowszego filmu Hayao Miyazakiego – Chłopiec i czapla

Chłopiec i czapla został entuzjastycznie przyjęty przez widownię na kilku festiwalach, na których był wyświetlany przed kinową premierą. Mogli go oglądać również polscy widzowie, gdyż jedna projekcja odbyła się w trakcie wrocławskiego festiwalu Nowe Horyznty.