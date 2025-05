Ostatnia porcja nowych gier w Amazon Prime Gaming. Ofertę na maj kończą 4 tytuły

Nadchodzi ostatnia porcja gier w ramach majowej oferty Amazon Prime Gaming. Wieczorem subskrybenci będą mogli odebrać ostatnie cztery gry, ale wciąż mogą przypisać do swoich kont produkcje z poprzednich tygodni. W majowej ofercie do tej pory znalazły się takie tytuły, jak Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition, Amnesia: Rebirth, Hypnospace Outlaw, Saints Row: Gat out of Hell, ENDLESS Legend Definitive Edition, Golf with Your Friends, czy kultowe Legacy of Kain: Blood Omen 2 oraz Thief 2: The Metal Age, a także polska produkcja Everdream Valley.