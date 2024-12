Nowe Opowieści z Narnii nie rozpoczną się od ekranizacji pierwszej książki. Netflix ma inny plan

Chociaż Siostrzeniec czarodzieja jest szóstym wydanym tomem z serii o Narnii, to pod względem chronologicznym jest to pierwsza opowieść z tego świata. Byłoby to świeże podejście do adaptowania książek C.S. Lewisa, które do tej pory doczekały się ekranizacji pierwszych trzech powieści z fantastycznego cyklu.

Siostrzeniec czarodzieja został wydany w 1955 roku. Historia opisuje stworzenie Narnii przez Aslana, w czym uczestniczą Digory Kirke i Pola Plummer. Młodzi bohaterowie trafiają do zrujnowanego kraju Charnu, gdzie Digory nieświadomie budzi do życia złą królową Jadis. Czarownica chce dostać się na Ziemię, aby ją zniszczyć. Ostatecznie jej się to nie udaje, a Digory i Pola zwycięsko wychodzą ze starcia, dostarczając Aslanowi owoc z zaczarowanej jabłoni, które urosło na Drzewie chroniące Narnię.