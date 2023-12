Opera GX i komik Erica Andre łączą siły, żeby przeglądarki już nigdy nie były nudne

Powstał specjalny film, w którym Eric Andre z toporem w ręku wykańcza nudne przeglądarki. I teraz jest właściwy moment, żeby zastanowić się czego używacie na co dzień. Jesteście nudziarzami, czy stosujecie coś nowoczesnego i fajnego?

Preinstalowane przeglądarki to zło najgorsze. Są nieporęcznymi, niemożliwymi do dostosowania pożeraczami zasobów, w zasadzie przeciwieństwem Opery GX. Ta kampania, prowadzona z udziałem Erica André, zainspiruje do zastanowienia się, czy przeglądarka, której używamy, jest naprawdę dobra, czy to po prostu jakiś badziew odziedziczony wraz z systemem operacyjnym. Stawiamy na tę drugą opcję. – mówi Auryn Hiscock, Creative Lead, Opera GX.

Opera GX i Eric Andre walczą z nudnymi przeglądarkami internetowymi

Akcja ma na celu porównanie funkcjonalności klasycznych przeglądarek do tego co oferuje Opera GX, która daje swoim użytkownikom ulepszone opcje dostosowywania, a także funkcje takie jak GX Corner, który zapewnia szybki dostęp do aktualności, ofert i premier związanych z grami. Do tego należy dodać motywy kolorystyczne, efekty dźwiękowe, muzykę w tle, a także ograniczniki procesora, pamięci RAM i przepustowości sieci. Wszystko to razem wzięte ma sprawić, że przeglądarki używa się łatwo i przyjemnie.